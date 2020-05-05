Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

2018'in sonunda yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasında promosyonlu bilet uygulaması ve bilet payı konusunda 'Patlamış mısır' başlığıyla yaşanan anlaşmazlık, 2019'da sinema sektörünün ahengini bozmuştu.

Aralarında 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler 2', 'Mucize Aşk' ve 'Cinayet Süsü'nün de yer aldığı birçok filmin gösterimi yeni sinema yasası çıkana kadar ertelenmişti.

Sinemanın ahenginin bozulmasının sonucu şu olmuştu;

Bir önceki yıla oranla % 24.3 azalışla 10.844.974 izleyici kaybı...

Sinema sektörü, 2019'un kayıplarını 2020'de telafi etmeyi planlarken bu kez de pandemiyle karşı karşıya kaldı.

Sinema salonları, salgın tehdidi nedeniyle 16 Mart'ta kapatıldı.

* O dönem gösterimde olan filmler ne olacak? Pandemi sonrasında gösterimleri devam edecek mi?

* Bu sezon gösterime girmesi planlanan filmler ne olacak? Pandemi sonrasında periyodik sırayla gösterime girecekler mi?

* Ve pandemi öncesi oluşturulan projeler çekilecek mi?

Açıkçası pandeminin ne zaman biteceği, sinema salonlarının ne zaman açılacağı belli olmadığı için şu an için bir takvim yapılamıyor.

Peki bütün bunların sonucunda sinemanın geleceği ne olacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörünün rehavete kapılmaması, umutsuzluğa sürüklenmemesi için normalleşmeden hemen sonra film üretimine geçilmesini istiyor. Bakanlık, bu doğrultuda üretime geçilmesi adına bir destek paketi üzerinde çalışıyor. Bakanlığın en olmasını istemediği konu, yüksek gişeli filmlerin yapımcılarının normalleşmeden sonra 'Sinema salonları açılsa da insanlar, bir süre daha gitmeye çekinir' düşüncesiyle film üretimini ertelemeleri.

O yapımcılar, önümüzdeki günlerde tele - konferans yoluyla bir araya gelerek film üretimine ne zaman başlamaları konusunu masaya yatıracak. Yapımcılar, film üretimi için bir destek paketi üzerinde çalışan bakanlıkla nasıl bir iş birliği yapılması gerektiği konusunda yol haritası çıkaracak. Çıkacak haritaya göre de film üretimi takvime bağlanacak.