AÖF kayıt yenileme ne zaman? sorusu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin gündeminde. Yılbaşından önce AÖF final sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte birinci dönem resmen sona ermişti. İşte AÖF 2. dönem kayıtları ile ilgili detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2020

BAHAR DÖNEMİ Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre KAYIT YENİLEME EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 17 Şubat 2020 Pazartesi

28 Şubat 2020 Cuma 28 Şubat 2020 Cuma 12 gün

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU

AÖF DERS SEÇİMİ TARİHLERİ

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ilgili kayıt yenileme tarihleri arasında yapılacaktır.

▪ Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

▪ Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

▪ Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

▪ Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

▪ Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçimi (ekle/sil) yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.

▪ Ders seçimi (ekle/sil) sonunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle/sil) yapılması mümkün değildir.

▪ Ders seçimi öğrencinin kendisi tarafından yapıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

▪ Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.

▪ 2019-2020 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler Güz Dönemi kayıt yenileme tarihlerinin son iki gününde ders seçebilir.

▪ 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir.