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2020'de en soğuk il Ardahan, en sıcak il Şırnak oldu

Türkiye'de geçen yılın en soğuk günü sıfırın altında 40 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde, en sıcak günü ise 47,3 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti.

2020'de en soğuk il Ardahan, en sıcak il Şırnak oldu
AA

Türkiye'de geçen yılın en soğuk günü sıfırın altında 40 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde, en sıcak günü ise 47,3 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde yılın en sıcak günü Şırnak-Cizre'de yaşandı.

Söz konusu ilçede hava sıcaklığı 29 Temmuz 2020'de 47,3 derece ölçüldü. Cizre'yi 47,1 derece ile Adana-Kozan ve 46,9 dereceyle Adana-Kadirli izledi.

İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık ise Şanlıurfa'da ve Osmaniye'de 45,3 derece olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın en soğuk günü ise 10 Şubat’ta yaşandı. Deniz seviyesinden 2 bin 6 metre yüksekte olan Ardahan-Göle'de termometreler sıfırın altında 40 dereceyi gösterdi. İkinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise sıfırın altında 39,4 derece ile yine Göle ilçesinde görüldü. Deniz seviyesinden 1691 metre yüksekte Erzurum-Aşkale'de sıcaklık sıfırın altında 35,3 derece olarak tespit edildi.

İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık, Erzurum Havaalanı'nda 11 Şubat 2020'de sıfırın atında 32,1 derece olarak kaydedildi.

- Metrekareye en çok yağış Çayeli'nde düştü

2020'de kaydedilen günlük toplam yağış miktarında rekorun sahibi Rize-Çayeli oldu. Çayeli'ne 14 Temmuz'da metrekareye 272,8 kilogram yağış düştü.

İkinci en yüksek yağış miktarı ise metrekareye 210,3 kilogram ile Muğla-Ula'daki Helikopter Pisti Orman Sahası İstasyonu'nda ölçüldü. Üçüncü en yüksek yağış ise Rize-Pazar'da metrekareye 197,2 kilogram olarak hesaplandı.

İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış metrekareye 161,7 kilogram olarak Antalya'da kayıtlara geçti.

- Kar kalınlığı

En yüksek kar kalınlıkları 1 Ocak'ta deniz seviyesinden 1480 metre yükseklikteki Siirt Pervari Okçular Köyü'nde 212 santimetre, 31 Mart'ta deniz seviyesinden 2 bin 599 metre yüksekte bulunan Van-Bahçesaray'da bulunan Kirpit Tepesi'nde 211 santimetre olarak hesaplandı.

İl merkezleri içinde ise en yüksek kar kalınlığı Bitlis'te 190 santimetre olarak kaydedildi.

- Rüzgar hızı

Geçen yıl rüzgar, en hızlı Niğde-Ulukışla'da ilçesinde esti. İlçede 2 Şubat'ta Bolkar Dağı'nda rüzgarın hızı saatte 176 kilometre olarak ölçüldü. Yozgat-Şefaatli'de ise rüzgarın hızı saatte 174,6 kilometre, Adana-Aladağ'da saatte 173,9 kilometre olarak kaydedildi.

İl merkezlerinde ise en yüksek rüzgar ölçüm kaydı 24 Mayıs'ta saatte 120,2 kilometre ile Hakkari olarak belirlendi.

Deniz suyu sıcaklıklarında en yüksek sıcaklık 21 Temmuz'da İzmir-Konak'taki Pasaport Mendirek Feneri İstasyonu'nda 33,6 derece, en düşük sıcaklık ise Çanakkale-Eceabat'taki Kabatepe Mendirek Güney Feneri İstasyonu'nda 1 Ocak'ta 3,3 derece olarak ölçüldü.

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