DGS ek tericihleri ne zaman başlayacak? Sorusu DGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, ÖSYM'den DGS ek tercih tarihleri ile ilgili açıklama geldi mi?

DGS EK TERİCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK 2020

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 4 Eylül'de açıklanmış, ek tercihler ise 1-7 Ekim 2019'da yapılmıştı.

Bu yıl ise koronavirüs salgını nedeniyle aksayan DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmıştı.

DGS EK TERCİHİ NASIL YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.