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2020 yılı hane halkı yurt içi turizm istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2020 yılı hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 5 milyon 977 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44.0 azalarak 7 milyon 189 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 62 milyon 658 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,7 gece oldu. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2020 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.2 azalarak 5 milyar 787 milyon 703 bin TL olarak gerçekleşti. Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 69.1 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

2020 yılı hane halkı yurt içi turizm istatistikleri açıklandı
HABERTURK.COM

Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 5 milyon 977 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %44,0 azalarak 7 milyon 189 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 62 milyon 658 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,7 gece oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre %45,2 azalarak 42 milyon 847 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre %26,4 azalarak 469 milyon 91 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2020 yılında 10,9 gece oldu.

Seyahate çıkan kişi, seyahat ve geceleme sayıları, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2020

SEYAHATE ÇIKANLAR, 5 MİLYAR 787 MİLYON 703 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2020 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26,2 azalarak 5 milyar 787 milyon 703 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %97,0'ını 5 milyar 612 milyon 429 bin TL ile kişisel harcamalar, %3,0'ını ise 175 milyon 274 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 805 TL oldu.

Bu yılda, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre %34,1 azalarak 32 milyar 250 milyon 278 bin TL oldu. Bu harcamaların %94,2'sini 30 milyar 369 milyon 370 bin TL ile kişisel harcamalar, %5,8'ini ise 1 milyar 880 milyon 908 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 753 TL oldu.

Seyahate çıkan kişilerin seyahat harcamaları, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2020

Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış %62,6 ile paket tur harcamalarında, %41,0 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında ve %38,9 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda oldu.

Seyahat harcamalarının yıllık değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış %54,2 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda, %52,6 ile paket tur harcamalarında ve %44,7 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında oldu.

Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları (%),Yıllık ve IV. Çeyrek, 2020

Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış %62,6 ile paket tur harcamalarında, %41,0 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında ve %38,9 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda oldu.

Seyahat harcamalarının yıllık değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış %54,2 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda, %52,6 ile paket tur harcamalarında ve %44,7 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında oldu.

YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER YÜZDE 69.1 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %17,2 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile %4,8 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, %65,7 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada %25,0 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %4,2 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Seyahat sayılarının amaçlara göre dağılımı, Yıllık ve IV. Çeyrek, 2020

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 40 milyon 127 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 17 milyon 848 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 2 milyon 740 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 311 milyon 562 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 112 milyon 748 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 18 milyon 878 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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