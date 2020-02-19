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2020 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi

Van'ın bir gözü mavi, bir gözü sarı dünyaca ünlü Van kedileri, 2020 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bir Van kedisinin 4 yavru yaptığını söyledi

2020 yılının ilk Van kedileri
DHA

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van kedi villasında özenle bakılıyor.

DHA'nın haberine göre her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor.

Van kedi villasında özenle bakılan ve gebe olan Van kedileri doğum yapmaya başladı.

Bir Van kedisi bir ay önce 4 yavru dünyaya getirirken 2020 yılının da ilk kedileri doğmuş oldu.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, doğumların Ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villasında şartların her yıl daha da iyileştiğini belirterek, "Bir kedimiz doğum yaptı ve 4 yavru dünyaya getirdi. Yani 2020 yılının ilk kedileri doğmuş oldu. Doğumlar tabi ki devam edecek. Biz Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak her sene bir önceki seneye göre daha iyileştirilmiş şekilde giriyoruz. Bizim umudumuz odur ki 2020 yılının daha verimli geçeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

 

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