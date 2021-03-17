İslam dininde kandillerin anlamı çok büyük. Günahlarına tövbe etmek isteyen, ibadet etmek ve dua etmek isteyen Müslümanlar kandil tarihlerini araştırıyor. Şaban ayının içinde olduğu bilinen Berat kandili tarihi merak konusu oldu. 2021 Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat kandili nedir? Berat Kandili anlamı

BERAT KANDİLİ 2021 NE ZAMAN?

Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

BERAT NE DEMEK?

Berat (Berâet),Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

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