MEB bünyesinde 9 Temmuz'da tamamlanacak olan 2021 BİLSEM Grup Tarama Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Müjdeli haber ise bugün geldi. İşte 2021 BİLSEM sonuçları sorgulama...

2021 BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MEB'in yayınladığı takvime sonrası BİLSEM Grup Tarama Sınavı sonuçları 14 Temmuz 2021'de www.meb.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.