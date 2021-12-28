NUR FETTAHOĞLU - LEVENT VEZİROĞLU

İş insanı Levent Veziroğlu ile 2013 yılında nikah masasına oturan Nur Fettahoğlu, 2015'te ayrılmak için mahkemeye başvurmuştu. Çift, boşanma resmiyete kavuşmadan barışmıştı. Ancak daha sonra ikinci kez ayrılmaya karar veren Fettahoğlu ile Veziroğlu, mart ayında yollarını ayırmıştı. İkilinin Elisa Güzin adında bir kızı bulunuyor.