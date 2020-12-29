Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

2021 emlak vergisi zammı belli oldu! 2021 emlak vergileri ne kadar?

2021 yılı için geri sayım başlamışken vatandaşların merak ettiği konulardan biri olan Emlak vergilerine gelen zam oranı da belli oldu. Konut sahiplerinin merakla beklediği 2021 emlak vergileri ne kadar?

2021 emlak vergisi zammı belli oldu! 2021 emlak vergileri ne kadar?

2021 yılında konut sahiplerinin ödeyeceği emlak vergisi tutarı belli oldu. Emlak kanunu genel tebliği uyarınca belirlenen 2021 emlak vergisi zammı nedir? 2021 emlak vergileri ne kadar?

2021 EMLAK VERGİLERİ

Resmi Gazete’nin aynı mükerrer sayısında yayımlanan emlak vergisi kanunu genel tebliği uyarınca, mükellefiyeti 2021
yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin
hesabında; 2020 yılı değeri, 2020 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4.555 artırılması suretiyle belirlenecek.

Bu kapsamda, bina vergi değeri üzerinden hesap edilen değerli konut vergisine esas tutar da 2021 yılında, 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı yüzde 4.555 oranında artırılarak 5.22 milyon TL olarak belirlendi.

Buna göre, değerli konut vergisine tabi konutların nitelikli taşınmaz değeri alt ve üst sınırları; 5.22 milyon ile 7.81 milyon arasında değer sahip olanlarından; 5.22 milyon TL’yi aşan kısım için binde 3, değeri 10.4 milyon TL’ye kadar olanlarından 7.8 TL’si ve fazlası için binde 6, değeri 10.4 milyon TL’den fazla olanlarından bu tutarın ve fazlası için binde 10 olarak belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emekli maaşı 2021 ne kadar olacak? Emekli zammı 2021 son dakika: SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşı 2021 Ocak zammı
MERAK EDİLENLER2021 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret 2021 ne kadar oldu SON DAKİKA? 2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar?
MERAK EDİLENLER2021 Asgari ücret ve AGİ ne kadar oldu?
KYK borç yapılandırma başvurusu için son günler! 2020 KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? KYK borç sorgulama
MERAK EDİLENLERKYK borç yapılandırma nasıl yapılır?
Borç yapılandırma başvurusu 2020 için son 3 gün! Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? SGK, MTV, KYK vergi borcu yapılandırma başvurusu
MERAK EDİLENLERVergi borcu yapılandırma başvuru ekranı
Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri
MERAK EDİLENLERBankalar kaçta açılıyor?
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 29 Aralık 2020 güncel liste
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 29 Aralık listesi
Kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
MERAK EDİLENLERKıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği süresi ne zaman bitecek?
MERAK EDİLENLERKısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Yeni asgari ücret zammı ne kadar oldu? 2021 net, brüt asgari ücret ne kadar, kaç lira oldu?
MERAK EDİLENLERYeni asgari ücret zammı ne kadar oldu?
2021 Memur maaş zammı ne kadar olur? Memur maaş zammı son durum
MERAK EDİLENLERBinlerce memur bu haberi bekliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X