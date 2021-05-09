KPSS 2021 ile ilgili araştırmalar başladı. Sınav hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden binlerce aday, büyük bir merakla KPSS ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleştirilecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan 2021 KPSS tarihleri...

2021 KPSS NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 7 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 15 Ağustos günü sınav uygulanacak. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.