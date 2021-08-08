Başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran'da tamamlanmış olan 2021 KPSS A grubu sınavlarının son oturumu da tamamlanıyor. KPSS adayları, 1 Ağustos'ta gerçekleşen Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarından sonra 7-8 Ağustos'ta da Alan Bilgisi sınavları için ter döküyor. İşte KPSS Alan bilgisi sınav süresi hakkında merak edilenler...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021 KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının 1. Oturumu ve 2. Oturumu 7 Ağustos'ta gerçekleşti. KPSS Alan Bilgisi 1. oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü adayları, sabah saat 10.15'te kendilerine çoktan seçmeli yöneltilen 120 soruyu 150 dakikada cevaplandırdı.

7 Ağustos Saat 14.45'teki KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumunda da Hukuk, İktisat, Maliye bölümü adayları, çoktan seçmeli 120 soruyu 150 dakikada cevaplandırdı.

Bugün (8 Ağustos) gerçekleşen KPSS Alan Bilgisi 3. oturum sınavı da saat 10.15'te başladı.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU VAR?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumunda İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümü adaylarından çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada cevaplayacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.