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2021 KPSS tarihleri belli oldu! KPSS 2021 başvuru tarihi ve sınav tarihi ne? KPSS ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin girmesi gereken KPSS sınavı başvuru tarihleri araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2021 KPSS sınav tarihini ve başvurunu tarihini adaylarla paylaştı. Peki, KPSS ne zaman? İşte 2021 ÖSYM takvimine göre KPSS 2021 başvuru tarihi ve sınav tarihi

2021 KPSS tarihleri belli oldu! KPSS 2021 başvuru tarihi ve sınav tarihi ne? KPSS ne zaman?

2021 ÖSYM takvimi açıklandığından beri en çok merak edilen şeylerden biri 2021 KPSS ne zaman? sorusunun cevabı oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı 2021 tarihleri belli oldu. İşte, KPSS A grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav tarihleri

KPSS 2021 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2021 akademik takviminde sınav tarihi, başvuru tarihleri, geç başvuru günü ve sonuçların açıklanacağı tarihi belirledi.

KPSS 2021 sınav tarihleri şu şekildedir;

Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav Tarihi: 1.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05-2021 - 14.06.2021
Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
Sonuç Tarihi: 19.09.2021

Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

Sınav Tarihi: 07.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
Sonuç Tarihi: 16.09.2021

Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

Sınav tarihi: 08.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
Sonuç Tarihi: 16.09.2021

Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 15.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
Sonuç Tarihi: 16.09.2021

KPSS 2021 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 KPSS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KPSS başvuru ücretleri 80 TL olarak belirlenmişti.

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