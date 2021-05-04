2021 LGS Mayıs ayı çalışma soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Mayıs ayı çalışma sorularını resmi internet sayfasında öğrencilere sundu.

2021 LGS MAYIS AYI ÇALIŞMA SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 6 Haziran 2021'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik soru kitapçığını yayımladı.

SAYISAL ÖRNEK SORULAR

SÖZEL ÖRNEK SORULAR

LGS SINAVI NE ZAMAN 2021

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2021 LGS sınavı 6 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek.