2021 LGS Mayıs ayı çalışma soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Mayıs ayı çalışma sorularını resmi internet sayfasında öğrencilere sundu.
2021 LGS MAYIS AYI ÇALIŞMA SORULARI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 6 Haziran 2021'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik soru kitapçığını yayımladı.
LGS SINAVI NE ZAMAN 2021
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2021 LGS sınavı 6 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek.
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