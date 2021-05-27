UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin de akıbeti belli oldu. Salgın öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatılmasına karar verilen mücadele, 2023 Şampiyonlar Ligi finali karşılığında Portekiz'in Porto kentine alındı. Peki zorlu maç ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Porto şehrinde İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak. Dragao Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı en fazla 16 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

İzleyicilerin yeni tip Corona virüs (Covid-19) aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmaları gerekecek.

Mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak....