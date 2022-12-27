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2022'de mutluluğa 'Evet'

Magazin dünyasının ünlü isimleri, 2022 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Nikah masasına oturan çiftler, mutluluğa "Evet!" dedi. İşte bir yılı daha geride bırakırken, Aslı Enver'den Jennifer Lopez'e 2022'de dünyaevine giren ünlüler...

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  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    ECE RONAY – MEHMET BİLİR

    Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, sevgilisi Mehmet Bilir ile 9 Ocak’ta nikah masasına oturdu. Evlendiğinde üç aylık hamile olduğunu duyuran Ronay, temmuz ayında ise bebeği Yiğit Miran’ı kucağına aldı.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    SAFA SARI – KÜBRA YILDIRIM
    ‘Çok Güzel Hareketler 2'nin yanı sıra, 'Küçük Esnaf', 'Organize İşler Sazan Sarmalı' ve 'Bayi Toplantısı' gibi filmlerde de rol alan Safa Sarı, Kübra Yıldırım ile nikah masasına oturdu. Sarı ile Yıldırım, 7 Şubat’ta sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    GÖKÇE BAHADIR – EMİR ERSOY

    Gökçe Bahadır, müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile 26 Şubat’ta Alaçatı'da evlendi. Bahadır, Emir Ersoy’un “1977 Sezen’li Şarkılar” albümünde bir şarkı seslendirmişti. İkilinin ilişkisi de stüdyo çalışmaları sırasında başlamıştı…
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    DEMET EVGAR – LEVENT BABATAŞ

    Demet Evgar-Levent Babataş çifti, 17 Mart’ta aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle 6 yıllık birlikteliklerini resmiyete döktü. İkili, beş ay sonra ise kızları Mavi’ye kavuştu.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    UFUK YILDIRIM – FİDAN YILDIRIM
    1990'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ufuk Yıldırım, Amerika'da evlendi. Daha önce, "Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam, 4'üncü kez de evlenirim. Evlilikten korkmuyorum" açıklamasını yapan Yıldırım, 22 Mart’ta sevgilisi Fidan Yıldırım ile Florida'da dünyaevine girdi.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    ORHAN PAMUK – ASLI AKYAVAŞ
    Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, 6 Nisan’da uzun yıllardır birlikte olduğu Aslı Akyavaş ile nikah masasına oturdu. Çift, Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan ile dünyaevine girdi.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    BROOKLYN BECKHAM – NICOLA ANNE PELTZ
    Eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın oğulları Brooklyn Beckham ile ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz, 10 Nisan’da görkemli bir düğünle evlendi.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    SELAHATTİN PAŞALI – LARA TÜMER
    'Babil', 'Aşk 101' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterle yıldızı parlayan Selahattin Paşalı, 16 Nisan'da hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu. Çift, ardından temmuz ayında ise bebeklerini kucaklarına aldı.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    SEDA SAYAN – ÇAĞLAR ÖKTEN
    Seda Sayan ve Çağlar Ökten, 24 Nisan’da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. 7 Mayıs'ta Prag'da evlenmesi beklenen çift, Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı problemler nedeniyle hayatlarını İstanbul'da birleştirdi.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    MELİS BİRKAN – ARAS AYDIN
    Melis Birkan ile meslektaşı Aras Aydın, 21 Mayıs’ta sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğününe yakın Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi isimler de katıldı.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    MUSTAFA SANDAL – MELİS SÜTŞURUP
    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 4 Haziran İtalya'da dünyaevine girdi. Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde nikah masasına oturan çiftin düğünü ise 11 Haziran’da Marmaris'te gerçekleşti.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    ÖZGÜN AYDIN – DİLAN SALTIK
    SHOW TV ekranlarının komedi klasiği 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Özgün Aydın, evlendi. Aydın, 6 Haziran’da bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dilan Saltık ile nikah masasına oturdu.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    EBRU ŞAHİN – CEDİ OSMAN
    Ebru Şahin ile Cedi Osman, 1 Temmuz’da Kuzey Makedonya'da evlendi. Çift, resmi imzayı ünlü basketbolcunun doğduğu Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohrid'de attı.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    ÖZGE GÜREL – SERKAN ÇAYOĞLU
    Şimdilerde SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Sipahi’de rol alan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. 14 Temmuz’da Çayoğlu’nun ailesinin yaşadığı Almanya'nın Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    JENNIFER LOPEZ – BEN AFFLECK
    Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak anılan şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve ikinci baharlarını yaşayan Lopez ve Affleck, aşklarını bu kez nikah masasını taşıdı. Çift, 18 Temmuz’da evlendi.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    LEYLA LYDIA TUĞUTLU – CEYHUN ERGİN
    2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile 20 Temmuz’da dünyaevine girdi. Çift, şimdilerde ‘Mete Felix’ adını koyacakları oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    EGE KÖKENLİ – LIOR AHITUV
    Ege Kökenli, 7 yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv ile 29 Temmuz’da nikah masasına oturdu. Çift, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirdi.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    PETEK DİNÇÖZ – NİDA BÜYÜKBAYRAKTAR

    Bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından Nida Büyükbayraktar’la yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Çift, 17 Ağustos’ta Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturdu.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    DEMET ÖZDEMİR – OĞUZHAN KOÇ
    Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, iki günlük gecikmeyle evlendi. İkili, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos’a erteledi.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    SELÇUK BALCI – AHSEN KARTOĞLU
    Selçuk Balcı, 31 Ağustos’ta sevgilisi Ahsen Kartoğlu ile nikah masasına oturdu. Balcı, mutluluğunu, "Hayatıma kanatsız bir melek aldım... Kanatları olabilsem ne mutlu bana!" ifadeleriyle duyurdu.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    BURCU BİNİCİ – TANKURT MANAS
    Burcu Binici ile rapçi sevgilisi Tankurt Manas 1 Eylül'de dünyaevine girdi. İkili, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirdi. Ancak evliliklerinde kriz yaşayan çiftin şimdilerde boşanmaya hazırlandıkları konuşuluyor.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    BERK OKTAY – YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY
    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini resmileştirerek evlendi. Oktay ile Atiksoy, 10 Eylül'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nikâh masasına oturdu.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    UMUT KURT – MELİSA İNCİ
    Umut Kurt, bir süredir aşk yaşadığı sanat yönetmeni Melisa İnci ile 13 Eylül’de dünyaevine girdi.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    AYTAÇ UŞUN – ŞİRİN KILAVUZ
    'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Meke' karakteriyle tanınan Aytaç Uşun, 26 Eylül’de sevgilisi Şirin Kılavuz ile hayatını birleştirdi. Oyuncu çift, Beykoz'da kır düğünü yaptı.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    GÜNAY KARACAOĞLU – SAADETTİN ESKİÇORAPÇI

    Günay Karacaoğlu, 29 Eylül’de 3'üncü kez nikah masasına oturdu. Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi. Oyuncu, sürpriz nikahın fotoğraflarını, "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi, ‘Evet’ dedim” sözleriyle paylaştı. 

    Karacaoğlu'nun eski eşi Şevket Çoruh da nikah fotoğraflarına, "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunu yaptı.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    MERVE BOLUĞUR – MERT AYDIN
    Ünlü oyuncu Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile 2 Ekim’de Sarıyer'de nikah masasına oturdu. Ancak ikilinine evliliği 53 gün sürdü. 23 Kasım'da boşanan çift, ayrılsalar da yan yana görüntülenmeye devam ediyor.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU – ÇAĞRI ÇITANAK
    Şimdilerde SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Sipahi’de rol alan Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak, 9 Ekim’de evlendi. Çift, Kemerburgaz’da gerçekleşen kır düğünü ile nikah masasına oturdu.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    HACI SABANCI – ZEYNEP NAZLI KAYI

    Hacı Sabancı ve sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı, 10 Ekim’de dünyaevine girdi. Çiftin düğünü ise Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    DİLAN ÇITAK TATLISES – LEVENT DÖRTER
    İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Levent Dörter ile mutlu ilişkisini 11 Ekim’de evlilikle taçlandırdı.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    İPEK FİLİZ YAZICI – UFUK BEYDEMİR
    Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhreti yakalayan Ufuk Beydemir, 24 Ekim'de İtalya'da dünyaevine girdi. Çift 25 Aralık'ta ise İstanbul'da Fuat Paşa Yalısı'nda düğünlerini gerçekleştirdi.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    BURAK TOPALOĞLU – EZGİ TANIR
    İlk günden bu yana SHOW TV'nin fenomen eğlence programı 'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'Bahadır' karakteriyle büyük beğeni toplayan Burak Topaloğlu, 2 Kasım’da sevgilisi Ezgi Tanır ile ilişkilerini resmiyete döktü.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    ASLI ENVER – BERKİN GÖKBUDAK

    Aslı Enver, 12 Kasım’da ikinci kez nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirdi. Enver, nikah masasına oturduktan bir hafta sonra ise hamile olduğunu öğrendi.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    SEVCAN YAŞAR - İRSEL ÇİVİT
    Sevcan Yaşar, müzisyen sevgilisi İrsel Çivit ile nişanlanmalarından 4 gün sonra evlendi. İkili, 19 Kasım'da dünyaevine girdi.
  • 2022'de hangi ünlüler evlendi? Aslı Enver, Jennifer Lopez, Seda Sayan... - Magazin haberleri

    WILMA ELLES – MEHMET ŞAH ÇELİK
    Wilma Elles, bir süredir birlikte olduğu avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile 16 Aralık’ta evlendi. İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine Elles'in ikiz çocukları Melodi ve Milat da katıldı.

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