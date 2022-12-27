2022'de mutluluğa 'Evet'

JENNIFER LOPEZ – BEN AFFLECK



Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak anılan şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve ikinci baharlarını yaşayan Lopez ve Affleck, aşklarını bu kez nikah masasını taşıdı. Çift, 18 Temmuz’da evlendi.