2022 Dünya Kupası için nefesler tutulmuş durumda. 20 Kasım tarihinde başlayan turnuvanın final tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. FİFA organizasyonluğunda 4 senede bir düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 için geri sayım başladı. Peki "Dünya Kupası finali ne zaman? 2022 Dünya Kupası hangi tarihte bitiyor?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...