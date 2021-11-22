Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

2022 KPSS ne zaman, tarihleri açıklandı mı? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri haftalardır gündemden düşmüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021 KPSS sınav ve tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2022 KPSS tarihleri araştırılmaya başladı. Gelecek sene KPSS'ye girecek olan vatandaşlar ÖSYM sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. 2022 KPSS önlisans, ortaöğretim, lisans tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ne zaman?

2022 KPSS ne zaman, tarihleri açıklandı mı? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?

Milyonlarca KPSS adayının gündeminde 2022 KPSS tarihleri var. ÖSYM her sene, yılbaşına yakın bir süreçte yıllık sınav takvimi yayınlıyor. Bu sınav takvimi içerisinde de hangi sınavın ne zaman yapılacağı bilgisi yer alıyor. KPSS sınavlarına dair her tarihin yer aldığı ÖSYM takvimi belli oldu mu? İşte 2022 KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans tarihleri hakkında merak edilenler...

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM, LİSAN, ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. ÖSYM Sınav Takvimi 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler ne? AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgula 22 Kasım
GÜNDEM 22 Kasım İstanbul elektrik kesintisi
Son dakika: 22 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ su kesintisi duyuruları 22 Kasım
GÜNDEM 22 Kasım İstanbul su kesintileri ne?
ALES soru ve cevapları yayınlandı! ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM ALES sonuç tarihi belli oldu!
Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı
GÜNDEM Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı
SON DAKİKA: Bir kadını boğarak öldüren katil zanlısı intihar etti! - Haberler
GÜNDEM Boğarak öldürmüştü! Cezaevinde korkunç son!
TEK KELİMEYLE DEHŞET! Son dakika: 5 yıldızlı otelde kâbus! Yemek yerken vefat etti - Haberler
GÜNDEM 5 yıldızlı otelde kâbus! Restoranda yemek yiyordu!
SUÇ ÖRGÜTÜNE BASKIN! Son dakika: 'Hanımağa' Güniz Akkuş tutuklandı! - Haberler
GÜNDEM 'Hanımağa' tutuklandı!
SON DAKİKA | Cinsel saldırıda ağır yaralanmıştı: Ayşegül Aydın'dan acı haber geldi - VİDEO
GÜNDEM Cinsel saldırıda ağır yaralanmıştı: Acı haber geldi
Son dakika: Kabine toplantısı bugün! Asgari ücret, yüzde 50+1 ve ABD görüşmeleri masada
GÜNDEM Kabine toplanıyor! Asgari ücret, yüzde 50+1 ve ABD ...
Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı'nda gündem asgari ücret
GÜNDEM Gözler Kabine'de! İşte beklenen saat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.