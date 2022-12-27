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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

Dünyaca ünlü bir taraftar platformu, 2022 yılının en iyi stat atmosferine sahip 10 takımını belirledi. İşte o liste...

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  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    Dünyada koronavirüs pandemisinin etkisini kaybetmesinin ardından futbol statları da yeniden dolup taşmaya başladı.
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    Futbolseverler, aşığı oldukları takımlarını desteklemek için tribünlere akın ederken, oluşturdukları atmosferlerle de adeta görsel şölen sundular. 
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    Dünyada milyonlarca takipçisi bulunan taraftar platformu Ultras World ise, 2022 yılının en iyi stat atmosferine sahip 10 takımını sıraladı.
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    Listede Fas ve Polonya'dan 2'şer takımın bulunması dikkat çekerken, Türkiye ise listeye takım sokamadı.
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    İşte 2022 yılının en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı:
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    10- Milan (İtalya)
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    9- Frankfurt (Almanya)
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    8- AIK Stockholm (İsveç)
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    7- Legia Varşova (Polonya)
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    6- Lech Poznan (Polonya)
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    5- Kızılyıldız (Sırbistan)
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    4- Basel (İsviçre)
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    3- Olympic Safi (Fas)
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    2- Marsilya (Fransa)
  • 2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!

    1- Wydad Casablanca (Fas)

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