Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre yeniden değerlemede referans oran yüzde 36.2 oldu. Böylece başta ceza, harç ve damga vergisi gibi maktu vergiler olmak üzere devletin 2022 yılında vatandaştan alacağı bu tutarlar son 19 yılın rekoru düzeyinde tırmanacak.

2021 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OALCAK?

Sürücü belgeleri için ödenen 271 TL'lik harç ise yeni yıldan itibaren 369'ye çıkıyor. Ehliyet harcı 2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kaydı için alınan harç ise 2022 yılında 2 bin 732 TL olacak.

Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlenecek:

Pasaport (1 Yıl) 332 TL'den 452 TL'ye

Pasaport (3 Yıl) 770 TL'den 1.048 TL'ye

Pasaport (3+ yıl) 1.085 TL'den 1478 TL'ye çıkacak