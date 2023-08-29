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AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine çevrildi. Açık Öğretim Lisesi için ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, "AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt yenileme tarihi açıklandı mı?" İşte AÖL kayıt tarihleri...