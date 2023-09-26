2023-2024 İBB burs başvuruları başladı mı, şartları nelerdir? İBB burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar?

2023-2024 İBB burs başvuruları başladı mı, şartları nelerdir? İBB burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar?

İBB burs başvuruları 26 Eylül itibariyle başladı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin başvuru yapabileceği İBB bursuna ilişkin kritik açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den geldi. Peki, "2023-2024 İBB burs başvuruları başladı mı, şartları nelerdir? İBB burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar?" İşte İBB bursu başvuru ekranı...

İBB'nin 'Genç Üniversiteli Desteği' projesinde öğrencilere geri ödemesiz olarak verilecek 6000 TL'lik eğitim desteği için başvurular başladı. Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 20 Ekim tarihine kadar İBB'nin "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilir.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Genç Üniversiteli Desteği"

projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için 75 bin öğrenciye 6000 TL'lik eğitim yardımında bulunuyor.

Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.