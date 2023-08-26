2023-2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvuru şartları nelerdir?

2023-2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvuru şartları nelerdir?

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YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. Kredi ve burs başvuru şartlarını taşıyan üniversite öğrencileri başvurularını, e-Devlet veya "kyk.gsb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek. Peki, "2023-2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvuru şartları nelerdir?" İşte KYK burs ve kredi başvuru şartları...