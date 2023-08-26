2023-2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvuru şartları neler?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemlerini tamamlayacak. Geçtiğimiz yıl 15-17 Kasım tarihleri arasında alınan KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2023-2024 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru tarihleri...
YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. Kredi ve burs başvuru şartlarını taşıyan üniversite öğrencileri başvurularını, e-Devlet veya "kyk.gsb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek. Peki, "2023-2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvuru şartları nelerdir?" İşte KYK burs ve kredi başvuru şartları...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilerin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçen yıl eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Bu yıl KYK yurt başvurularının 28 Ağustos tarihinde başlaması bekleniyor.
2023 KYK KREDİ VE BURSLARI NE KADAR?
KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL
KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL
KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başladı. Bu sene yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber yine Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvurularının başlaması bekleniyor.
KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilir.
Ara sınıflar başvuru yapabilir. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.