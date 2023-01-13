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2023 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2023 Ocak-Temmuz dönemi için bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeyle, ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi. İşte 2023 Ocak-Temmuz dönemi güncel bedelli askerlik ücreti...

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  • 2023 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler, bedelli askerlik ücretini araştırmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Temmuz dönemini katsayılarını açıkladı. Bilindiği gibi geçtiğimiz sene bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 80 bin 64 liraydı. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 2023 bedelli askerlik ücreti...
  • 2023 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik katsayı genelgesi yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücreti de Ocak-Temmuz dönemi için 104 bin 84 liraya olarak belirlendi.

    Buna göre; 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira olacak.

     
  • 2023 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    Bilindiği gibi geçtiğimiz sene bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 80 bin 64 liraydı.
  • 2023 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

    Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

     
  • 2023 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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