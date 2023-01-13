2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik katsayı genelgesi yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücreti de Ocak-Temmuz dönemi için 104 bin 84 liraya olarak belirlendi.

Buna göre; 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira olacak.