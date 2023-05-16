DGS maratonu başvuru süreci ile başlıyor. DGS başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından, DGS başvuru ücretleri gündemdeki yerini aldı. Dikey Geçiş Sınavı, sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınava katılım gösterecek adaylar başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Peki, "DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihleri belli oldu mu?" İşte 2023 DGS başvuru ve sınav tarihleri...