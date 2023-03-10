KARİYER KAPISI SONUÇ SORGULAMA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda "Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; Mühendis, Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Koruma ve Güvenlik Personeli unvanlarında toplam 1273 sözleşmeli pozisyona yerleşen adaylarla ilişkin sonuçlar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.