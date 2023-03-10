Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 DSİ personel alımı sonuçları açıklandı! DSİ personel alımı isim listesi sorgulama

Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 sözleşmeli personel alımı başvuruları 23 Ocak tarihinde sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar DSİ personel alım sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Bu kapsamda başvuru yapanlar tarafından merakla beklenen DSİ personel alımı sonuçları 10 Mart Cuma günü itibarıyla açıklandı. İşte 2023 DSİ personel alımı sonuçları ve asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 2023 DSİ personel alımı sonuçları açıklandı! DSİ personel alımı isim listesi sorgulama ekranı

    DSİ personel alımı sonuçlarında beklenen açıklama geldi. Normal şartlarda 7 Şubat tarihinde açıklanması beklenen DSİ personel alımı sonuçları Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Devlet Su İşleri (DSİ), personel alımı sonuçlarının 10 Mart itibarıyla açıklandığını duyurdu. İşte 2023 DSİ personel alımı sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
  • 2023 DSİ personel alımı sonuçları açıklandı! DSİ personel alımı isim listesi sorgulama ekranı

    DSİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

    DSİ başvuruları "Kariyer Kapısı" internet adresi üzerinden 11-23 Ocak 2023 tarihleri arasında alındı..
  • 2023 DSİ personel alımı sonuçları açıklandı! DSİ personel alımı isim listesi sorgulama ekranı

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    DSİ personel alımı sonuçları 10 Mart itibarıyla açıklandı. DSİ personel alımı sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

    DSİ 2023 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • 2023 DSİ personel alımı sonuçları açıklandı! DSİ personel alımı isim listesi sorgulama ekranı

    KARİYER KAPISI SONUÇ SORGULAMA 

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda "Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; Mühendis, Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Koruma ve Güvenlik Personeli unvanlarında toplam 1273 sözleşmeli pozisyona yerleşen adaylarla ilişkin sonuçlar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde yer almaktadır." ifadelerine yer verildi. 

     
  • 2023 DSİ personel alımı sonuçları açıklandı! DSİ personel alımı isim listesi sorgulama ekranı

    Aynı açıklamada gerekli evraklarla ilgili; "Diğer taraftan atamaya ilişkin istenilen evraklar ileri bir tarihte web sitemizde (www.dsi.gov.tr) duyurulacaktır." denildi.

     
  • 2023 DSİ personel alımı sonuçları açıklandı! DSİ personel alımı isim listesi sorgulama ekranı

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.