EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarını henüz açıklamadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz yıl tercihler yapıldıktan 1 ay sonra yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların 16 Şubat Perşembe günü açıklanması bekleniyor.