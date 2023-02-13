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2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Ocak tarihinde başlayan EKPSS tercihleri 13 Ocak tarihi itibarıyla sona erdi. EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak atandığı sınavlardır. EKPSS tercih sonuçlarında gözler ÖSYM'den gelecek son dakika duyurularına çevrildi. İşte 2023 EKPSS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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  • 2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    EKPSS tercih işlemlerini 5-13 Ocak tarihleri arasında tamamlayan memur adayları, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Geçtiğimiz sene 17 Şubat tarihinde açıklanan EKPSS tercih sonuçlarının bu sene ne zaman açıklanacağı memur adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ayrıntılar...
  • 2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarını henüz açıklamadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz yıl tercihler yapıldıktan 1 ay sonra yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların 16 Şubat Perşembe günü açıklanması bekleniyor. 
  • 2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

    ÖSYM'nin internet sitesinden "2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.
  • 2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

    Bugün başlayan tercih işlemleri 13 Ocak saat 23.59'da sona erecek.
  • 2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    2022 EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    EKPSS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Sonuçlara ÖSYM sonuç internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.

    2022 ÖSYM EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    EKPSS NEDİR?

    EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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