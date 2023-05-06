KPSS başvurularında geri sayım başladı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularının başlamasına kısa bir süre kalırken, memur adayları KPSS başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmacak. Peki, "ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte 2023 KPSS başvurularının başlayacağı tarih...