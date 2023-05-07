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Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman ve online mı yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. AÖF final sınav tarihleri, akademik takvim ile belli oldu. Kahramanmaraş depreminin ardından vize sınavları online olarak gerçekleştirilmişti. Öğrencilerin gözleri "AÖF finalleri online mı, sınavlar nasıl yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav tarihleri...

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  • AÖF final sınavı tarihleri: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman ve finaller online mı?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ilimizde yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından AÖF sınav takviminde değişikliğe gidilmişti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takviminin belli olmasıyla final sınavlarının da yapılacağı tarihler netleşti. Peki, AÖF final sınavları ne zaman ve finaller online mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
  • AÖF final sınavı tarihleri: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman ve finaller online mı?

    2023 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar döneminin final sınavı tarihi belirlendi.

    Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. 
  • AÖF final sınavı tarihleri: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman ve finaller online mı?

    2023 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF FİNAL SINAVLARI ONLINE MI?

    Henüz bahar dönemi final sınavlarına ilişkin karar duyurulmadı. Ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle güz dönemi sınavları online olarak yapılmıştı. Bununla berbaer; final sınavlarının da online olması bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
  • AÖF final sınavı tarihleri: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman ve finaller online mı?

    ONLİNE SINAV NASIL YAPILIYOR?

    AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılab sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.
  • AÖF final sınavı tarihleri: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman ve finaller online mı?

    AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

    Anadolu Üniversitesi öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru soruyor. Bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi veriliyor.

    Açıköğretim Fakültesinde YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Ortalamanın altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olur.

    Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 4 yanlış cevap puan hesaplamasında 1 doğru yanıtı götürmektedir.
  • AÖF final sınavı tarihleri: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman ve finaller online mı?

    AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. 

    Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023'de yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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