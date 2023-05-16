Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı tarihleri Diyanet İşleri'nin dini günler takviminin paylaşmasının ardından netlik kazanmış oldu. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki, "2023 Kurban Bayramı ne zaman, bayramda kaç gün tatil olacak, tatil 9 güne uzayacak mı? İşte 2023 Kurban Bayramı tarihi...