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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

Oscar adayları 24 Ocak günü açıklanacak. En iyi kadın ve erkek oyuncu dallarında ilk beşin en güçlü adaylarını bir araya getirdik. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı...

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  • 2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

    EN İYİ KADIN OYUNCU

    Cate Blanchett -  ‘Tár’ 

    Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde Cate Blanchett’e en iyi kadın oyuncu ödülünü getiren ‘Tár’, ekim ayında gösterime girdiği ABD’de çok olumlu eleştiriler aldı ve en iyi film Oscar’ının favorileri arasına girdi. Geçtiğimiz eylül ayından, yani Venedik’ten bu yana, Blanchett’in Oscar adaylığına da kesin gözüyle bakılıyor. Blanchett, yapılan tüm tahminlerde daha şimdiden en iyi kadın oyuncu Oscar’ının en güçlü adayı olarak görülüyor. ‘In the Bedroom’ (2001) ve ‘Little Children’ (2006) gibi iki sağlam yapıtın ardından uzun süre sesi soluğu çıkmayan Todd Field’in 16 yıl aradan sonra yazıp yönettiği ‘Tár’, Cate Blanchett’in canlandırdığı orkestra şefi ve besteci Lydia Tár’ın hikâyesini anlatıyor. Senaryoyu Tár rolünde Cate Blanchett’i düşünerek yazan Field, bir söyleşisinde Blanchett’in kendisini reddetmesi durumunda filmin hiç hayata geçmeyebileceğini açıklamıştı. Türkiye vizyon tarihi: 10 Mart 2023
  • 2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

    Michelle Yeoh – ‘Her Şey Yerde Aynı Anda’ 
    (Everything Everywhere All at Once)

    Bütün hikâye, ‘bedenlerin paralel evrenler arasındaki hızlı yolculuğu’ fikri üzerinden şekilleniyor ve olaylar tam da filmin adındaki gibi ‘her şeyin her yerde aynı anda’ olup bittiği sonsuz olasılıklara dayalı paralel evrenler arasında geçiyor. Paralel evrenler arasındaki anlık yolculukları, hızlı geçişleri bir yana bırakırsanız, duygusal bir aile öyküsü bekliyor sizi. Özünde her şey, üç kuşak arasındaki çatışmalar ve heyecanını kaybetmiş bir evlilikle ilgili... Öte yandan, çamaşırhane sahibi orta yaşlı anne Evelyn’in (Michelle Yeoh) dünyayı kurtarmak zorunda kaldığı fantastik ve komik bir hikâye de var işin içinde… Filmin sözü getirmeye çalıştığı yer, dünyayı kurtarmakla aileyi kurtarmak arasında çok fark olmadığı; hatta ikincisinin daha zor olduğu yönünde... Michelle Yeoh, Evelyn karakterindeki performansıyla Altın Küre’yi kazanmış; Oyuncular Birliği ve Eleştirmenlerin Seçimi gibi ödüllere aday olmuş durumda. Oscar adaylığına da nerdeyse kesin gözüyle bakılıyor.  
    8 Nisan 2022’de gösterime girdi.
  • 2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

    Michelle Williams – ‘Fabelmanlar’ 
    (The Fabelmans)

    Yönetmen Steven Spielberg için otobiyografik nitelikler taşıyan bir film. Çocukluğunda 8mm kamera ile yaptığı ilk denemeler; lisede arkadaşlarıyla çektiği konulu kısa filmler ve babasının işi nedeniyle taşındıkları Kuzey California’daki maruz kaldığı ırkçılık ve diğerleri… Hepsi birer birer karşımıza geliyor. Spielberg, tüm filmi Sammy’nin bakış açısından anlatıyor. Annesi Mitzi’yi (Michelle Williams) genellikle Sammy’nin gözünden görüyoruz. Buna karşılık, Mitzi, filmin ikinci ana karakteri... ‘Fabelmanlar’ın öne çıkan temalarından biri, insanın kendi doğasına, tutkularına ihanet etmemesi gerektiği… Konser piyanisti olma şansını yıllar önce kaybeden Mitzi, ailesi için kendi doğasına karşı koymaya çalıştıkça kötüye gidiyor. Annelik özverisinin sınırlarının tartışmaya açıldığı bir film ‘Fabelmanlar’… Sammy için sinema ve anne sevgisi arasında güçlü bir bağ var. Tam olarak farkında olmasa bile annesiyle ilişkileri sinemayla olan ilişkisini de belirliyor. Michelle Williams, Mitzi’nin psikolojik serüvenini ve yaşadığı değişim sürecini yorumlamakta çok başarılı. Kariyerinin en iyi performanslarından biri.  
    6 Ocak 2023’te gösterime girdi.
  • 2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

    Viola Davis – ‘Kadın Kral’ 
    (The Woman King) 

    17’nci ve 19’ncu yüzyıllarda Batı Afrika’da hüküm süren Dahomey Krallığı’nın Agojie olarak adlandırılan kadın savaşçılarını konu alan bir aksiyon. Olaylar 1820’lerde, köle ticaretinin sürdüğü dönemde, Dahomey Krallığı’nın, Oyo İmparatorluğu’na karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi sırasında geçiyor. Kral Ghezo’nun imparatorluğa meydan okumasının en önemli nedenlerinden biri, General Nanisca (Viola Davis) önderliğindeki Agojie’ye duyduğu güven. Filmin ana karakteri General Nanisca, mükemmel savaşçılığının yanı sıra ülkenin ve Afrika’nın geleceği konusunda vizyon sahibi biri. ‘Kadın Kral’a film kategorisinde şans verenlerin sayısı giderek azalırken Viola Davis’in Oscar adaylığı konusundaki tahminler pek değişmedi. Oyuncular Birliği ve Eleştirmenlerin Seçimi ödüllerine aday olması, Oscar’da da ilk 5’e girme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. 
    14 Ekim 2022’de gösterime girdi.
  • 2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

    Danielle Deadwyler – ‘Till’ 

    Gerçek bir olaydan sinemaya aktarılan ‘Till’, 1955 yılında Mississippi’deki kuzenlerini ziyaret etmeye giden 14 yaşındaki Emmett Hill’in ırkçılar tarafından linç edilerek öldürülmesinden sonra gelişen olayları anlatıyor. Emmett’in Danielle Deadwyler tarafından canlandırılan annesi Mamie Till-Mobley, oğlunun linç edilmesi üzerine adaletin yerine gelmesi için elinden gelen mücadeleyi ortaya koyuyor. Chinonye Chukwu tarafından yönetilen film, prömiyerini yaptığı New York Film Festivali’nden bu yana çok olumlu eleştiriler aldı. Danielle Deadwyler’ın oyunculuğu filmin öne çıkan yanlarından biriydi. SAG (Oyuncular Birliği) ödüllerinde ilk 5’e girmesiyle birlikte Oscar şansını artırdı. 
    Türkiye vizyon tarihi belli değil.
  • 2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

    Margot Robbie – ‘Babil’ 
    (Babylon)

    3 Oscarlı ‘Whiplash’ (2014) ve 6 Oscarlı ‘La La Land’ (2016) ile tanınan Damien Chazelle’in yönettiği ‘Babil’ (Babylon), daha vizyona girmeden önce Oscar’ın güçlü adaylarından biriydi. Ama eleştirmenlerden yüksek notlar almaması nedeniyle en iyi film kategorisinde şans verenlerin sayısı önemli oranda azaldı. Buna karşılık, Margot Robbie’nin en iyi kadın oyuncu dalında ilk 5 aday arasına gireceğine inananların sayısı arttı. Hollywood’da sesli çekimin başladığı dönemde geçen bir dram olan filmde, başrollerde Brad Pitt ve Margot Robbie oynuyor. En iyi kadın oyuncu kategorisinde Cate Blanchett, Michelle Yeoh ve Michelle Williams’ın adaylığına herkes kesin gözüyle bakıyor. Viola Davis de dördüncü isim olarak ağır basıyor. Ama beşinci adayın kim olacağı konusunda tahminciler Danielle Deadwyler ile Margot Robbie arasında dağılmış durumda.  
    20 Ocak 2023’te gösterime girdi.

    ***

    Diğer adaylar

    Yukardaki 6 oyuncu dışında adı geçen isimler arasında ‘Blonde’ ile Ana de Armas, ‘Empire of the Light’ ile Olivia Colman, ‘To Leslie’ ile Andrea Riseborough ve ‘Corsage’ ile Vickie Krieps var.
  • 2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

    EN İYİ ERKEK OYUNCU

    Brendan Fraser – ‘Balina’ 
    (The Whale)

    Samuel D. Hunter’ın kendi tiyatro oyunundan yola çıkarak senaryosunu yazdığı, Darren Aronofsky’nin yönettiği ‘The Whale’, fazla kiloları nedeniyle sorunlar yaşayan İngilizce öğretmeni Charlie’nin 8 yıldır görmediği kızıyla yeniden bağ kurmaya çalışmasını anlatıyor. İnternet üzerinden eğitim veren ve ders sırasında kamerasını kapatan Charlie, bakımını üstlenen hemşiresi Liz dışında arkadaşı olmayan yalnız ve obez biri olarak çıkıyor karşımıza… Eleştirmenleri ikiye bölen filmde herkesin üzerinde anlaştığı nokta, Brendan Fraser’ın başarılı performansı. Fraser, Altın Küre, Eleştirmenler Birliği ve Oyuncular Birliği (SAG) ödüllerine aday olmasının yanı sıra ABD’deki bazı eleştirmen derneklerinin ödüllerini kazanmayı sürdürüyor. Prostetik makyajla kilo alan Brendan Fraser, Oscar’ın da en güçlü adayı. Filmi yıllardır çekmek isteyen ama Charlie rolünde kiminle çalışacağına bir türlü karar veremeyen Aronofsky, ‘Journey to the End of the Night’ filminin fragmanını seyrettiğinde Fraser’ın rol için en doğru seçim olacağını düşünmüş. Fraser’ın başarısı, Aronofsky’nin yönetmenlik sezgisinin açık kanıtı. 
    Türkiye gösterim tarihi: 10 Şubat 2023
  • 2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

    Colin Farrell – ‘The Banshees of Inisherin’

    2017’de 7 dalda Oscar adayı olan ‘Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri’den (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) bu yana sesi çıkmayan Martin McDonagh bu kez 1920’lerin İrlanda’sına götürüyor bizi. Inisherin adlı ücra bir adada yaşayan Colm (Brendan Gleeson) bir gün en yakın arkadaşı Padraic’le (Colin Farrell) ilişkisini ‘Artık senden hoşlanmıyorum’ gerekçesiyle aniden sonlandırıyor. Bu durum sadece ikisinin değil küçük kasabanın hayatında da derin bir sarsıntıya yol açıyor. Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde ayakta alkışlanan film, McDonagh’a en iyi senaryo, Colin Farrell’e de en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazandırdı. Venedik’teki gösteriminden bu yana Oscar ödüllerinin de güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Daha önce Oscar’a hiç aday olmayan Farrell’in bu kez ilk 5 aday arasına gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncular Birliği ödüllerine aday olması da şansını güçlendiriyor.   
    Türkiye vizyon tarihi: 3 Şubat 2023
  • 2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

    Austin Butler – ‘Elvis’ 

    Film, Elvis Presley’in menajeri Albay Tom Parker ile olan ilişkilerine odaklanıyor. Kariyerinin ilk dönemindeki Elvis’i önce onun gözünden görüyor, onunla birlikte keşfediyoruz. Albay, anlatıcı ve filmin antagonisti olarak öykünün tüm kritik noktalarında çıkıyor karşımıza. Ama asıl önemli olan, Albay’ın Elvis’in karşısında temsil ettiği değerler… Albay, sadece ticaret ve kapitalizmin çirkin yüzünü temsil etmiyor. Maddi açıdan Elvis’i sömürmesinin yanı sıra asıl olarak Elvis’in, yobaz ve ırkçı Amerika’ya boyun eğip itaat etmesi için çaba gösteriyor. Yönetmen Baz Luhrmann’ın vurgulamaya çalıştığı nokta, bu çabanın Elvis’in müziğinin özüyle, ruhuyla çelişmesi… Öyle ki, Albay ve onun zehirli itaatkarlığı, Elvis’i içten içe yiyip bitiren, tüm kariyerini etkileyen trajik bir sürece dönüşüyor. Elvis’i canlandıran Austin Butler, bu süreci başarıyla canlandırıyor, baştan sona seyre değer harika bir performans çıkarıyor. Elvis’in gençlik yıllarındaki şarkıları Butler’ın seslendirdiğini belirtelim. İleriki yaşlarda ise Elvis Presley kayıtları kullanılıyor. 
    24 Haziran 2022’de gösterime girdi.
  • 2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

    Bill Nighy – ‘Living’

    Akira Kurosawa’nın 1952 tarihli ‘Yaşamak’ (Ikiru) adlı filmi bugün bir klasik olarak kabul ediliyor. Kurosawa’nın Leo Tolstoy’un ‘İvan İlyiç’in Ölümü’ adlı novellasından esinlenerek yazdığı senaryo, hayatını İngiltere’de sürdüren Japonya kökenli ünlü yazar Kazuo Ishigoro tarafından yeniden uyarlandı. Başrolünde Bill Nighy’nin oynadığı film, 1950’li yılların Londra’sında geçiyor ve kansere yakalanan bir bürokratın hayatı anlama çabasını anlatıyor. Oliver Hermanus’un yönettiği film, Sundance Film Festivali’nde gösterilmiş ve çok olumlu tepkiler almıştı. Birkaç ay öncesine kadar İngiliz yapımı ‘Living’in en iyi film dalında aday olabileceğini düşünenler vardı ama şimdi şans veren pek kimse kalmadı. Buna karşılık, Bill Nighy’nin erkek oyuncu kategorisinde aday olabileceğini tahmin edenlerin sayısı arttı. 
    Türkiye gösterim tarihi: 10 Şubat 2023
  • 2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

    Tom Cruise – ‘Top Gun: Maverick’ 

    Erkek oyuncu dalında tahmincilerin çoğu ilk 4 isim konusunda anlaşmış durumdalar. Beşinci adayın kim olacağı konusunda farklı görüşler var. Tom Cruise da adı çok konuşulan adaylardan biri… SAG (Oyuncular Birliği) ödüllerinde ilk 5’e girememesine dezavantaj olarak bakılıyor. Ayrıca, son birkaç yılda Akademi’ye yeni katılan üyelerin profiline baktığımızda, Tom Cruise’a daha az şans verenleri anlamak mümkün. Buna karşılık, Akademi’nin eski üyelerinin Cruise’a yönlenme ihtimali azımsanamaz. Cruise’un filme olan katkısı ortada. O olmasa asla böylesine gerçekçi bir aksiyon film çekilemezdi. Her şey bir yana, oyuncu olarak performansının çok beğenildiğini unutmamak gerek. 
    27 Mayıs 2022’de gösterime girdi.
  • 2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

    Diğer adaylar

    Adam Sandler’ın ‘Hustle’ ile SAG (Oyuncular Birliği) ödüllerinde ilk beşe girmesi Oscar için şansını yükseltmiş durumda. Buna karşılık, tahminciler ısrarla Hugh Jackman (The Son), Paul Mescal (Güneşten Sonra -Aftersun), Diego Calva (Babylon) ve Jeremy Pope’a (The Inspection), Sandler’dan daha çok şans vermeyi sürdürüyorlar. Tom Cruise’un aday olamayacağını düşünenlerin sayısı da az değil.  Dolayısıyla, bu kategoride beşinci adayın kim olacağı, 2023 Oscar ödüllerinde yanıtı en çok merak edilen sorulardan biri.

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