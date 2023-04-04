Milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu. Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesine yüzde 82 oranında zam yapıldığı bilgisi geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklandı. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyelerine yapılan zam sonrasında bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki," 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyeleri ne kadar oldu, kimlere verilecek?" İşte Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihe ilişkin tüm merak edilenler...