Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslüman aleminin en önem verdiği zamanlardan biri olan üç ayların başlangıcı da Diyanet'in 2023 dini takvimini yayınlamasıyla netlik kazandı. İşte 2023 Ramazan Bayramı, Kadir Gecesi, Üç Aylar tarihleri...