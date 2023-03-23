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2023 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

Ramazan ayı gün itibariyle başladı. İslam alemi için 11 ayın sultan olan bu ayda pide fiyatları da gündem olmuş durumda. İlgili duruma dair en çok; bu yıl Ramazan pidesi ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın konuyla ilgili önemli açıklamarı...

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  • 2023 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

    2023 Ramazan ayının başlamasıyla beraber hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de Ramazan pidesi fiyatı oldu. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar en çok; Ramazan pidesi ne kadar oldu ve zam var mı aramaları yapıyor. İşte, ayrıntılar...
  • 2023 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

    2023 RAMAZAN PİDESİ FİYATI İÇİN AÇIKLAMA

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yılın pide fiyatlarının önümüzdeki hafta belli olacağını açıkladı.
  • 2023 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

    RAMAZAN PİDESİ FİYATI NE KADAR OLACAK?

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: "Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek. Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak.
  • 2023 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

    İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur."
  • 2023 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

    "EKMEK FİYATI DEĞİŞMEYECEK"

    Balcı, ülke genelinde ekmek fiyatında ise değişiklik olmayacağını kaydetti.

    Kaynak: NTV

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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