RAMAZAN BAYRAMI

2023 yılında 21 Nisan Cuma gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.