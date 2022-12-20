Yurdumuzun dört bir yanında Aralık itibariyle yeni yıl heyecanı resmen başladı. İki haftadan kısa bir sürenin kaldığı 2023'de toplam 14 tam gün ve 3 de yarım gün resmi tatil yapılacak. İşte, 2023 yılında resmi tatillerin hangi günlere denk geldiği ile ilgili tüm ayrıntılar...