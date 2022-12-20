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2023 resmi tatiller listesi: 2023'de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

2023 yılı için geri sayım başlamış durumda. Yılın son ayı olan Aralık'ın son günleri yaşamaya başladığımız günler itibariyle 2023 resmi tatillerine ilişkin aramalar da başladı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız için; yeni yılda resmi tatiller hangi günlere denk geliyor ve kaç resmi tatil var gibi soruların cevaplarına ilişkin tüm bilgileri derledik...

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  • 2023 resmi tatiller listesi: 2023'de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor ve kaç resmi tatil var? Resmi tatiller ne zaman?

    Yurdumuzun dört bir yanında Aralık itibariyle yeni yıl heyecanı resmen başladı. İki haftadan kısa bir sürenin kaldığı 2023'de toplam 14 tam gün ve 3 de yarım gün resmi tatil yapılacak. İşte, 2023 yılında resmi tatillerin hangi günlere denk geldiği ile ilgili tüm ayrıntılar...
  • 2023 resmi tatiller listesi: 2023'de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor ve kaç resmi tatil var? Resmi tatiller ne zaman?

    YILBAŞI

    1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2023 yılında Pazar gününe denk geliyor.
  • 2023 resmi tatiller listesi: 2023'de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor ve kaç resmi tatil var? Resmi tatiller ne zaman?

    ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

    2023’te pazar gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.
  • 2023 resmi tatiller listesi: 2023'de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor ve kaç resmi tatil var? Resmi tatiller ne zaman?

    EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

    1 Mayıs, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor.
  • 2023 resmi tatiller listesi: 2023'de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor ve kaç resmi tatil var? Resmi tatiller ne zaman?

    RAMAZAN BAYRAMI

    2023 yılında 21 Nisan Cuma gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.
  • 2023 resmi tatiller listesi: 2023'de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor ve kaç resmi tatil var? Resmi tatiller ne zaman?

    ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

    19 Mayıs, 2023’de cuma gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.
  • 2023 resmi tatiller listesi: 2023'de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor ve kaç resmi tatil var? Resmi tatiller ne zaman?

    KURBAN BAYRAMI

    2023’de 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 29, 30, 1 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.
  • 2023 resmi tatiller listesi: 2023'de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor ve kaç resmi tatil var? Resmi tatiller ne zaman?

    DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

    FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2023’te cumartesi gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.
  • 2023 resmi tatiller listesi: 2023'de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor ve kaç resmi tatil var? Resmi tatiller ne zaman?

    ZAFER BAYRAMI

    Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2023’te çarşamba günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.
  • 2023 resmi tatiller listesi: 2023'de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor ve kaç resmi tatil var? Resmi tatiller ne zaman?

    CUMHURİYET BAYRAMI

    29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2023’te pazar gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.

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