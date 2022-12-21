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Haberler Otomobil MTV'de artış oranı düşürüldü! İşte 2023'te MTV ödenecek miktarlar
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Artış oranı düşürüldü! 2023'te kim ne kadar MTV ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2023 yılı için artış oranı yüzde 122.93'ten yüzde 61.5'e düşürüldü. Buna göre, hem MTV tutarları hem de MTV hesabına dahil olan matrah değerleri yılbaşı itibariyle yüzde 61.5 oranında artacak. Yeni MTV oranlarına göre, 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı 2 bin 120 TL olacak. En yüksek MTV tutarı ise 2023'te 100 bin TL'yi aşacak. Yiğitcan Yıldız yazdı...

MTV'de artış oranı düşürüldü! İşte 2023'te MTV ödenecek miktarlar

Araç sahiplerinin her yıl 2 taksit şeklinde ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeni yıl zam oranı netlik kazandı.

Bazı vergi, harç ve cezalar gibi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre belirlenen MTV, Cumhurbaşkanı yetkisi ile yeniden belirlenebiliyor.

Bu kapsamda, söz konusu yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 için yeniden değerleme oranı olan yüzde 122.93'ü, MTV için yüzde 61.5'e indirdi. Böylece, araç sahiplerinin 2022'de ne kadar MTV ödeyecekleri de netleşmiş oldu.

Bu noktada, Ekim ayı enflasyon oranının, yeniden değerleme oranı olarak kabul edildiğini de belirtelim.

EN DÜŞÜK TUTAR 2 BİN 120 TL

2023'te ödenecek MTV tutarlarından devam edecek olursak, yapılan değişiklik ile birlikte, sıfır otomobillerde en düşük MTV tutarının 2 bin 120 TL olduğu görülüyor. Buna göre, 1-3 yaş aralığında, motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 114 bin 19 bin TL'nin altında olanlar yeni yılda 2 bin 120 TL MTV ödeyecek.

Yine aynı yaş grubundaki otomobillerde, motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 114 bin 19 bin TL ile 199 bin 776 TL arasında olan araçlar ise 2 bin 330 TL MTV ödeyecek.

2023 MTV TUTARLARI (2018 SONRASI TESCİL EDİLEN ARAÇLAR)
Motor silindir hacmi Vergisiz fiyat (TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 yaş <
<1300 cc <114.019 2120 1479 827 624 220
114.019 - 199.776 2330 1626 908 688 242
199.776< 2545 1773 993 751 262
1301-1600 cc <114.019 3694 2770 1607 1135 436
114.019 - 199.776 4065 3048 1769 1246 476
199.776< 4435 3324 1925 1360 520
1601-1800 cc <285.855 7179 5614 3299 2014 780
285.855< 7835 6121 3605 2200 851
1801-2000 cc <285.855 11310 8710 5120 3048 1198
285.855< 12340 9507 5585 3324 1308
2001-2500 cc <356.915 16968 12318 7696 4597 1818
356.915< 18511 13437 8393 5017 1983
2501-3000 cc <714.436 23657 20584 12857 6917 2536
714.436< 25811 22452 14029 7545 2766
3001-3500 cc <714.436 36031 32421 19529 9748 3571
714.436< 39309 35365 21304 10632 3901
3501-4000 cc <1.143.420 56651 48920 28810 12857 5120
1.143.420< 61806 35599 31434 14031 5585
4001 cc < <1.357.811 92725 69531 41179 18508 7179
1.357.811< 101152 75853 44924 20190 7835

Bu kategoriye giren otomobillerde vergisiz fiyatı 199 bin 776'dan büyük modeller için ise MTV 2 bin 545 TL olacak.

Türkiye'de en çok satılan otomobilleri ifade eden, motor hacmi 1.6 litre ile 1.3 litre arasında kalan grupta ise, 1-3 yaş aralığında olup, vergisiz fiyatı 114 bin 19 TL'den düşük olan otomobiller için 2 bin 545 TL MTV ödenecek.

Aynı özelliklere sahip fakat vergisiz fiyatı 114 bin 19 TL ile 119 bin 776 TL arasında değişen araçlarda ise, yeni MTV tutarı 4 bin 65 TL oldu. Bu kategoriye giren araçlarda vergisiz fiyatı 199 bin 776 TL'yi aşan tüm modeller için de 2023'te 4 bin 435 TL MTV ödenecek.

100 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Öte yandan, Türkiye'de satılan otomobillerde en pahalı MTV tutarı ise 100 bin TL'yi aşıyor. 1-3 yaş aralığındaki, vergisiz fiyatı 1 milyon 357 bin 811 TL'yi aşan ve motor hacmi 4 litreden büyük otomobiller için yeni MTV tutarı 101 bin 152 TL şeklinde belirlendi.

Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor, fakat trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor.

EN ÇOK SATILAN MODELLERİN MTV'Sİ NE KADAR OLDU?

MTV'deki değişimlere bazı örnekler üzerinden de bakmakta fayda var. Bu kapsamda, Türkiye'de en çok satılan otomobillerin MTV oranlarına bakalım.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil 59 bin 662 adet ile Fiat Egea Sedan oldu.

Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı 374 bin 900 TL şeklinde açıklanıyor. Yüzde 50 ÖTV dilimine giren Egea'nın bu versiyonun motor hacmi 1.4 ve vergisiz fiyatı 199 bin 776 TL'den yüksek olduğu için, en ucuz Egea Sedan için 2023'te 4 bin 435 TL MTV ödeneceği ortaya çıkıyor.

Yılın ilk 11 ayında, Türkiye'de ikinci en çok satılan otomobil ise yaklaşık 32 bin adet ile Renault Clio oldu.

Türkiye'de satılan tüm Clio'larda 1 litrelik motor bulunuyor. Clio'nun en ucuz versiyonun 376 bin 900 TL'lik fiyatı göz önüne alındığında ise, yüzde 50 ÖTV'ye giren bu otomobilin vergisiz fiyatı 199 bin 776 TL'den yüksek olduğu için, MTV tutarı da 2 bin 545 TL olacak.

MOTOR TERCİHİNE GÖRE MTV'Sİ DEĞİŞİYOR

Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 27 bin adetlik satış rakamı ile en çok satılan üçüncü model olan Toyota Corolla'ya bakacak olursak, en ucuz Corolla, 1.5 benzinli motor ile 607 bin 50 TL'den satılıyor. Bu otomobil 199 bin 776 TL'den yüksek vergisiz fiyatı ile yüzde 80 ÖTV dilimine giriyor. Dolayısı ile, Corolla'nın en ucuz versiyonu için ödenecek MTV tutarı 2023'te 4 bin 435 TL olacak.

2019'da tanıtılan Corolla'nın güncel neslinde, hibrit motor seçeneğinde 1.8 litrelik benzinli motorun görev yapması, tüketicinin bu otomobil özelinde ayrı bir hesap yapmasına neden oluyor. Corolla müşterisi, hibrit motordaki düşük yakıt tüketimi ile yüksek MTV arasında ince hesaplar yapıp, benzinli mi yoksa hibrit mi alacağına ona göre karar veriyor.

Türkiye'de en ucuz Corolla hibrit 1.8 benzinli motoru ile 810 bin 450 TL'den satılıyor. Dolayısı ile, tüm Corolla hibritler, söz konusu motor hacmi için MTV hesabında esas alınan 285 bin 555 TL'den daha yüksek vergisiz fiyata sahip. Tüm bunlar, hibrit Corolla için ödenecek MTV tutarının 7 bin 835 TL olacağını gösteriyor.

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