2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı toplantısı hangi tarihte? - Merak Edilenler Haberleri

2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı toplantısı hangi tarihte? - Merak Edilenler Haberleri

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Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. FED son toplantısında politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutarken, Temmuz ayı faiz kararları küresel piyalasalar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı toplantısı hangi tarihte?" İşte 2023 Temmuz ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının açıklanacağı tarih...