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Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının yeniden yapılanma stratejisi doğrultusunda Avrupa pazarındaki varlığını azaltama kararı aldığı öne sürülen Mitsubishi cephesinde flaş bir değişiklik yaşandı.

Yapılan açıklamaya göre, Japon otomobil üreticisinin Avrupa'da satılacak modelleri ittifak ortağı Renault tarafından üretilecek.

Renault bantlarından inecek Mitsubishilerin 2023 yılında Avrupa yollarına çıkacağı belirtildi.

Konu hakkında konuşan Mitsubishi Motors CEO'su Takao Kato, "Mitsubishi Motors, Avrupa'da yapısal reformlar uygulamaktadır ve Temmuz 2020'de orta vadeli iş planlarımızda açıklanan Avrupa Pazarı için yeni otomobil geliştirmeyi dondurma kararımız devam etmektedir. Renault ile varılan anlaşma, devam eden satış sonrası işimizin yanı sıra, Avrupa'da geliştirilen ve üretilen yeni ürünleri sunmak için bize bir çözüm sağlayacak" dedi.

Geçtiğimiz yaz aylarında yapılan açıklamalarda, ittifak ortaklarından Renault'un Avrupa ve Güney Amerika pazarlarına, Nissan'ın Kuzey Amerika, Japonya ve Çin pazarlarına ve Mitsubishi'nin de Japonya ile Güney Doğu Asya bölgesine odaklanacağı aktarılmıştı.

Üçlü ittifakın bu stratejisi doğrultusunda Nissan'ın da Avrupa'daki model sayısını azaltacağı öne sürülmüştü.