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2023 TOKİ arsa kura çekim tarihleri: TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 Ekim tarihinde başlayan TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım tarihinde sona ermişti. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından TOKİ kuraları bilindiği gibi ileri bir tarihe ertelenmişti. 'İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" başvurusunda bulunanlar TOKİ arsa başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2023 TOKİ arsa kura çekim takvimi...

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  • 2023 TOKİ arsa kura çekim tarihleri: TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi TOKİ kuraları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı. TOKİ arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar kura çekim takvimini araştırmaya başladı. TOKİ arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listesi sorgulama işlemleri hız kazanacak. TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi açıklandı. İşte TOKİ arsa kura çekim tarihleri...
  • 2023 TOKİ arsa kura çekim tarihleri: TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

     
  • 2023 TOKİ arsa kura çekim tarihleri: TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Başvuruları 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için henüz açıklama yapılmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

     
  • 2023 TOKİ arsa kura çekim tarihleri: TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ, resmi internet adresi üzerinden arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesini yayınladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ''İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 10.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında Müstakil ve Müşterek arsa edinimine ilişkin başvurular tamamlanmıştır.

     
  • 2023 TOKİ arsa kura çekim tarihleri: TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İdaremiz tarafından incelenen başvuruların bir kısmı Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayınlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların listesi aşağıda yayınlanmıştır.''
  • 2023 TOKİ arsa kura çekim tarihleri: TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    E-DEVLET TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ arsa kura sonuçları da konut kura çekiliş sonuçlarının kontrol edildiği gibi öğrenilebilir. Bunun için ilk başvurmanız gereken yer e-Devlet toki.gov.tr duyurular sayfasıdır. Bu yöntemin haricinde TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayından da izlenerek öğrenilebilir. YouTube TOKİ resmi kanalı takip edilebilir. 

    BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 2023 TOKİ arsa kura çekim tarihleri: TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MÜSTAKİL ARSA : Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.
  • 2023 TOKİ arsa kura çekim tarihleri: TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MÜŞTEREK ARSA: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa
  • 2023 TOKİ arsa kura çekim tarihleri: TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ ARSA KAÇ ADET?

    TOKİ Arsa tüm Türkiye'de 1 milyon adet. En çok arsa satışı ise 50 bin ile İstanbul. İstanbul'u 100 bin arsa satışı ile Ankara, 35 bin ile Adana, 28 bin ile Esikşehir, 25 bin ile İzmir ve Kayseri izlemektedir. 

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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