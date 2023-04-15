Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 1. Dönem TUS sınav sonucu tarihi verildi!

Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) sınavına katılan adaylar heyecanla sonuçları bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak soru ve cevaplar sonrasında aldıkları puanı hesaplayacak adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM 1. Dönem TUS sınavının açıklanma tarihini verdi. İşte, detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS Sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

    15 Nisan'da sınava katılan adaylar, sınav puanını hesaplamak için ÖSYM tarafından yayımlanacak olan TUS soru ve cevapları kitapçığını bekliyor. 

    TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı sonuçları, ÖSYM sınav takvimi 2023 bilgisine göre 12 Mayıs 2023 Cuma günü açıklanacak.

     
  • 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS Sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

    TUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Adaylar TUS sınav sonuçlarını 12 Mayıs 2023 tarihinde ÖSYM internet sitesi veya uygulmasına giriş yaparak öğrenebilir. 

     
  • 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS Sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

    TUS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

    15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan TUS soru ve cevapları için sınavın tamamlanması bekleniyor. ÖSYM sınav cevap anahtarındaki soru ve cevapları sınav günü ya da bir sonraki gün açıklıyor. 

     
  • 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS Sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

    TUS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    12 Mayıs'ta TUS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM tercih tarihleri hakkında duyuruları yapacak.

     
  • 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS Sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

    YDUS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakan Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurdu. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.