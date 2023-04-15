TUS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan TUS soru ve cevapları için sınavın tamamlanması bekleniyor. ÖSYM sınav cevap anahtarındaki soru ve cevapları sınav günü ya da bir sonraki gün açıklıyor.