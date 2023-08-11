2023'ün en iyi su altı fotoğrafları! Gün batımında gülen yunus en iyisi seçildi!

2023'ün en iyi su altı fotoğrafları! Gün batımında gülen yunus en iyisi seçildi!

1 Şurada Paylaş!









CHRİS GUG - PİNKABOO

UPY tarafından düzenlenen Yılın Su Altı Fotoğrafçılığı ödülleri dünyanın dört bir yanından okyanusların, göllerin ve nehirlerin derinlerinde çekilen şaşırtıcı fotoğrafların ödüllendirildiği bir platformdur.

Chris Gug tarafından çekilen "Pinkaboo" ödül kazanan fotoğraflardan birisi. Gug, fotoğrafı çekmeden önce içinde küçük bir balık bulunan mercan görüntüsü yakalamayı hayal ettiğini söyledi.