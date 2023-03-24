YKS başvuruları, 8-23 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Henüz başvuru yapamayan adaylar, geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. YKS sınavları bu sene Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 17 Haziran'da, sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran'da, öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Peki, "YKS geç başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 YKS geç başvuru tarihleri...