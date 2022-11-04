Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı itibarıyla tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 85.51, on aylık dönemde ise yüzde 57.80 oranında arttığını açıkladı. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda ise 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.2 olarak belirlendi.

Enflasyon geçen yılın kasım ayında yüzde 3.51, aralık ayında da yüzde 13.58 olarak gerçekleştiği için, ekim ayında yüzde 85.51 olarak açıklanan yıllık enflasyonun, baz etkisinden dolayı aralık ayında daha düşük çıkması bekleniyor. Şayet kasım ve aralık ayı enflasyonları geçen yılın aynı aylarındaki gibi çıkarsa bu durumda yıllık enflasyon yüzde 85.52 olacak.

BEŞ SENARYOYA GÖRE EMEKLİ AYLIĞI ZAMMI

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 2023 Ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Bu durumda, yıllık enflasyon senaryolarına göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış şöyle olacak:

Yıllık enflasyon yüzde 60 olursa emekli aylıkları yüzde 13,03 oranında artacak. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini tutar ve yıllık enflasyon yüzde 65 olursa emekli aylıklarına yüzde 16,05 oranında artış yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR’lunun emekli aylığı artış oranı yıllık yüzde 70 enflasyonda yüzde 19.42; yıllık yüzde 75 enflasyonda yüzde 22.93; yıllık yüzde 80 enflasyonda yüzde 26.44, yüzde 85 enflasyonda ise yüzde 30.32 olacak.

Maaş zammı senaryoları Yıllık enflasyon SSK ve BAĞ-KUR (%) Yüzde 60 13,03 Yüzde 65 16,05 Yüzde 70 19,42 Yüzde 75 22,93 Yüzde 80 26,44 Yüzde 85 30,32

Yıllık enflasyonun yüzde 65 – 75 aralığında olma ihtimali daha yüksek görünüyor. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyon farkından dolayı ocakta yapılacak artışın yüzde 16.05 – 22.93 aralığında olacağını söylemek mümkün.

MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yapılan artışın 7 puanı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Ocak ayında ise bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyondan kaynaklanan fark + yüzde 8 toplu sözleşme zammı yapılacak. Ayrıntıları tabloda yer alan senaryolara göre memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına gelecek yıl ocak ayında yüzde 14.09 ile yüzde 31.54 arasında değişen oranda artış olacak. Merkez Bankası’nın yüzde 65 enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde yapılacak zam oranı ise yüzde 17.13 düzeyinde olacak.

Maaş zammı senaryoları Yıllık enflasyon Memur maaşları ve Emekli Sandığı aylıkları (%) Yüzde 60 14,09 Yüzde 65 17,13 Yüzde 70 20,54 Yüzde 75 24,08 Yüzde 80 27,62 Yüzde 85 31,54

OCAK VE TEMMUZDA NE KADAR ARTTI?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında yüzde 25.47, temmuz ayında ise yüzde 42.35 oranında arttı.

Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan aylık alan kamu görevlilerinin aylığı ise ocak ayında yüzde 30.95, temmuz ayında da yüzde 41.69 oranında arttı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

Geçen yıl 1500 lira olan en düşük emekli aylığı bu yılın başında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında da 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-Kur’luların normal emekli aylıkları şu an 2.041 TL ile 2.399 TL arasında bulunuyor. Bu aylıklar ocak ayında öncelikle 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Bu artış sonucunda aylığı 3 bin 500 TL’nin altında kalanlara aradaki fark hazine tarafından ödenecek.

2000 öncesi emekli olan SSK’lıların en düşük aylığı ise normalde 3 bin 293 seviyesinde bulunuyor ama 3 bin 500 TL aylık ödeniyor. Ocak ayında bu kişilerin emekli aylığı en düşük enflasyon senaryosunda bile 3 bin 500 TL’yi aşacağı için gelecek yılın ilk yarısında kendi çalışmalarından dolayı hak ettikleri normal emekli aylığını alacaklar.