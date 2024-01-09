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        Haberler Magazin 2024 Altın Küre Ödülleri kazananları: Golden Globes Ödülleri sahiplerini buldu

        2024 Altın Küre Ödülleri kazananları: Golden Globes Ödülleri sahiplerini buldu

        81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) kazananları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ödüller sahibini bulurken kazanan yapımlar tartışmaları beraberinde getirdi. İşte 2024 Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:46
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        Geçen yıl meydana gelen gerev nedeniyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Komedyen Jo Koy'un sunumu ile gerçekleşen, Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafında verilen 81. Altın Küre Ödülleri'nde televizyon dalında En İyi Drama Dizisi gibi dört kategori belirlenirken.

        Sinema dalında ise En iyi Film dahil beş ödül sahibini buldu. Beş ödüle layık görülen Oppenheimer en çok ödül kazanan yapımlardan olurken, Barbie sadece iki ödül kazandı.

        2

        SİNEMA DALINDA KAZANANLAR

        En İyi Film (Drama): Oppenheimer

        3

        POOR THINGS KAZANANLARDAN OLDU

        En İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor Things

        En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Emma Stone - Poor Things

        4

        EN İYİ YÖNETMEN

        En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer

        5

        EN İYİ ERKEK OYUNCU

        En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer

        6

        EN İYİ KADIN OYUNCU

        En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

        7

        EN İYİ KOMEDİ VE MÜZİKAL KATEGORİSİNDEKİ ERKEK OYUNCU

        En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers

        8

        EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

        9

        EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

        10

        EN İYİ SENARYO

        En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall

        11

        EN ÖZGÜN MÜZİK

        En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer

        12

        EN ÖZGÜN ŞARKI

        En İyi Özgün Şarkı: “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie

        13

        EN İYİ YABANCI FİLM

        En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall

        14

        EN İYİ ANİMASYON

        En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron

        15

        DİZİ KATEGORİSİNDE KAZANANLAR

        En İyi Dizi (Drama): Succession

        16

        THE BEAR ÖDÜL ALANLAR ARASINDA

        En İyi Dizi (Komedi): The Bear

        17

        EN İYİ MİNİ DİZİ

        En İyi Mini Dizi / TV Filmi: Beef

        18

        DİZİ KATEGORİSİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU

        En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession

        19

        DİZİ KATEGORİSİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU

        En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession

        20

        DİZİ KATEGORİSİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU

        En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear

        21

        DİZİ KATEGORİSİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU

        En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear

        22

        DİZİ KATEGORİSİNİN DİĞER EN İYİLERİ

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession

        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown

        En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef

        En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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