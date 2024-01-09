2024 Altın Küre Ödülleri kazananları: Golden Globes Ödülleri sahiplerini buldu

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Geçen yıl meydana gelen gerev nedeniyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Komedyen Jo Koy'un sunumu ile gerçekleşen, Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafında verilen 81. Altın Küre Ödülleri'nde televizyon dalında En İyi Drama Dizisi gibi dört kategori belirlenirken.

Sinema dalında ise En iyi Film dahil beş ödül sahibini buldu. Beş ödüle layık görülen Oppenheimer en çok ödül kazanan yapımlardan olurken, Barbie sadece iki ödül kazandı.