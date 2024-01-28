AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Bu kapsamda kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini gündemine aldı. Ders seçimi işlemleri, belirtilen tarihler arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek. İşte 2024 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz ile AÖL 2. dönem ilk kayıt, kayıt yenileme tarihi ve başvuru ücreti belli oldu. Ders seçim işlemleri kayıt süresince öğrenciler tarafından yapılabilecek. Peki, "2024 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?" İşte detaylar...
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
MEB açık lise kayıt takvimini güncelledi. Bun göre e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Açık öğretim lise kayıt yenileme işlemleri de 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
AÖL SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olan 160 TL’yi odeme.meb.gov.tr/ adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir.
Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM’lerinden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorundadır.
Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.