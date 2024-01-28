Haberler Gündem 2024 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Bu kapsamda kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini gündemine aldı. Ders seçimi işlemleri, belirtilen tarihler arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek. İşte 2024 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı... Habertürk Giriş: 28.01.2024 - 01:38 Güncelleme: 28.01.2024 - 01:38 facebook

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AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz ile AÖL 2. dönem ilk kayıt, kayıt yenileme tarihi ve başvuru ücreti belli oldu. Ders seçim işlemleri kayıt süresince öğrenciler tarafından yapılabilecek. Peki, "2024 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?" İşte detaylar...

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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ MEB açık lise kayıt takvimini güncelledi. Bun göre e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek. Açık öğretim lise kayıt yenileme işlemleri de 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.