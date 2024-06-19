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        Haberler Bilgi 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimine göre EKPSS tercih takvimi!

        2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimine göre EKPSS tercih takvimi!

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, adaylar için kritik tarih yaklaşıyor. Tercih süreciyle ilgili bilmeniz gereken her şey işte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:45
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        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için adaylar merakla tarihi bekliyor. ÖSYM takvimine göre, 2024 EKPSS tercihleri yakında başlayacak. Adaylar, tercih sürecine dair detayları öğrenmek için heyecanla bekliyor. İşte detaylar...

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        EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        ÖSYM, 2024 yılı EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlamasını planlıyor. Bu süreçte, adaylar EKPSS'den elde ettikleri puanlar ve kura ile yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecekler. ÖSYM, tercih süreci için detaylı bir kılavuz hazırlayacak ve bu kılavuzu http://www.osym.gov.tr adresinde yayımlayacak.

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        Tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden online olarak yapılabilecek. Adaylar, bu platform üzerinden tercihlerini belirleyip işlemlerini tamamlayabilecekler.

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        EKPSS ATAMA PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanlarını açıkladı. Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans düzeyinde paylaşılan verilere aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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        ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

        ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

        LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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