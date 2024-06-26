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        Haberler Bilgi Gündem 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuçlarına nereden bakılır?

        LGS sonucu sorgulama: 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran tarihinde yaklaşık bir milyon adayın katılımı ile tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren 8. sınıf öğrencileri, LGS sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda uygulanan LGS sınavında adaylara toplamda 90 soru yönetildi. İşte 2024 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 20:57 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:57
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        LGS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS soru ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından puan hesabı yapmaya başlayan lise adayları, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuçlarına nereden bakılır?" İşte LGS sınav sonucu sorgulama ekranı...

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        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi duyuruldu.

        Buna göre; LGS sınav sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

        Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

        a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

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        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz

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        LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak olan LGS sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

        LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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