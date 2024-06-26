AÖF yaz okulu tarihleri 2024: Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu ücreti ne zaman ve nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri AÖF yaz okulu tarihleri araştırması yapıyor. Aralık- Ocak ayında Güz dönemi sınavları Bahar döneminde Mart- Mayıs ayında yapıldı. Yaz okulu kayıtları için ise Temmuz ayı işaret edildi. İşte, 2024 AÖF yaz okulu tarihleri, AÖF yaz okulu ücreti ve detayları…
Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu tarihleri belli oldu. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2023-2024 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Peki AÖF yaz okulu ücreti ne zaman ve nasıl yapılır?
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos günü düzenlenecek.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Yaz okulu kayıtları 1 Temmuz 2024 Pazartesi başlayıp 5 Temmuz 2024 Cuma günü 22.00‘da sona erecek.
Adaylar ilk olarak aof.anadolu.edu.tr adresinden ders seçimi yaptıktan sonra kayıt ücretini Ziraat Bankası hesabına yatıracak. Ardından kayıt durumunu kontrol ettikten sonra eKampüs sistemine ders kitapları yüklenecek. okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirebilir.
Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 05 Temmuz 2024 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.