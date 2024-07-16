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        Haberler Bilgi Gündem 2024 ÖSYM İlahiyat taban puanları belli oldu! İlahiyat bölümü kaç puan ve sıralama ile alım yapacak? İlahiyat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi!

        2024 ÖSYM İlahiyat taban puanları belli oldu! İlahiyat bölümü kaç puan ve sıralama ile alım yapacak?

        2024 ÖSYM ilahiyat taban puanları nihayet açıklandı. İlahiyat bölümüne girmek isteyen adaylar için puan ve sıralama kriterleri netleşti. ilahiyat taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine dair detaylar ise öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:14
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        Taban puanların açıklanmasıyla birlikte, 2024 İlahiyat bölümü tercihleri için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından duyurulan taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan listesi, üniversite adaylarına yol gösterecek. İşte detaylar...

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        İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

        İlahiyat bölümünün taban puanları üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteriyor. En doğru sonuç için okumak istediğiniz üniversitenin son yıllardaki taban puanlarını incelemeniz en doğrusu olacaktır.

        İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 YKS kılavuzunda tercih dönemi için verilen kesin bir tarih yok. Ancak ÖSYM Temmuz ayı içerisinde tercih kılavuzunu yayınlanacağını belirtiyor. Tercih tarihleri ve kaç gün süreceği de önümüzdeki günlerde netleşecek.

        4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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        YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        YKS sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Öğrenciler üniversite sınav sonuçlarına ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişim sağlayabilecekler. Tercihler ise taban puanları ve başarı sıralamalarına göre gerçekleşecek.

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